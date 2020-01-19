Малообеспеченные семьи в Москве смогут получить адресную господдержку

Москва, 19 января. Малообеспеченные московские семьи смогут рассчитывать на адресную финансовую поддержку с 2020 года. Власти будут оказывать дополнительную помощь тем, кто оказался в сложной денежной ситуации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что малообеспеченной категории граждан будут не просто раздавать льготы, а стараться вывести их из состояния бедности. С семьями, которые оказались в затруднительном положении, будут заключены социальные контракты, передает РИАМО.

По словам Собянина, благодаря полученной поддержке у семей появится возможность устроить ребенка в детский сад, а взрослым пройти профессиональную переподготовку и получить новую специальность.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию дал поручение усовершенствовать систему работы социальных контрактов для малоимущих граждан. Благодаря контракту у граждан появляется возможность получать регулярную денежную поддержку, а также обрести новую профессию или повысить уровень квалификации. Кроме того, государство помогает трудоустроиться или начать свое дело.

Кроме того, Владимир Путин считает, что против государственной поддержки семей с детьми могут выступать только «моральные уроды». Он отметил, что был крайне удивлен тем, что нашлись люди, которые выступают против инициативы господдержки, передает «Царьград».