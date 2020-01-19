Массовая драка произошла на турнире по джиу-джитсу в Красногорске

Красногорск, 19 января. Открытый турнир по боевому искусству джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup закончился массовой дракой. Видеозапись, на кадрах которой запечатлен инцидент, появился в Сети.

Соревнование проходило в подмосковном Красногорске 18 января. В один момент среди присутствующих в зале разгорелся конфликт, переросший в потасовку. Окружающие пытались разнять дерущихся, но утихомирить их не получилось.

Судя по кадрам ролика, к драке присоединялись новые лица, в массовой потасовке приняли участие зрители и спортсмены разных возрастов. Многих повалили на пол и стали бить по голове ногами.

«Это не тот спорт, парни», — отмечается в посте в группе Bjj Freaks в соцсети «ВКонтакте», где опубликовали видео.

Причины произошедшего конфликта пока неизвестны. Ожидается, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства и личности зачинщиков потасовки.

Массовая драка ранее произошла в Барнауле. На парковке у торгово-развлекательного центра «Европа» около 50 молодых людей выясняли отношения. Полиция проводит проверку.