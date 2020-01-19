Москвичам пообещали небольшой снег не предстоящей неделе

Москва, 19 января. Осадки в виде снега прогнозируются в Москве в предстоящую среду. Об этом рассказал журналистам в воскресенье исполняющий обязанности главы Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд, отметив, что жителей столицы в этот период ждут даже метели.

«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут до 6 градусов ниже ноля, дневная температура — до 2 градусов ниже ноля», — передает ТАСС слова синоптика.

Вильфанд указал, что снег не будет «сумасшедшим». В метеослужбе добавили, что земля за это время покроется снегом, а также вполне вероятны метели в связи с сильными порывами ветра. При этом, по его словам, радоваться снегу москвичам придется недолго, так как к уик-энду температура вновь повысится.

Как ранее сообщало РИАМО, в центральных и северо-западных регионах Российской Федерации в конце предстоящей недели прогнозируется понижение температуры, а также ожидаются небольшие морозы.