В Химках охранник торгового центра избил подростка

Москва, 19 января. Охранник торгового центра «Мега Химки» избил подростка, заподозрив в нем зачинщика драки.

Видеозапись инцидента обнародовал телеканал НТВ. Сообщается, что сотрудник охраны торгового центра попытался разнять драку двух молодых людей. Одному из них он нанес удар в лицо, а когда тот упал, стал добивать его ногами, не обращая внимания на крики очевидцев, что зачинщиком потасовки был другой подросток.

По факту случившегося сотрудники полиции начали проверку.

Позже стало известно, что российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов потребовал привлечь охранника к уголовной ответственности.