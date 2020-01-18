Платные парковки появятся в феврале на 80 улицах Москвы

Москва, 18 января. Платные парковочные места появятся с 17 февраля по запросам местных жителей и депутатов на 80 улицах российской столицы. Об этом сообщили в «Московском паркинге».

Муниципальные власти одобрили эти изменения. Дело в том, что москвичам не хватает парковочных мест ввиду расположенных поблизости культурных и торговых центров, станций метрополитена, вокзалов и транспортно-пересадочных узлов.

Платная парковка станет доступна в таких районах, как: Южное и Северное Тушино, Соколиная Гора, Новогиреево, Нагатино-Садовники, Южнопортовый, Рязанский, Марьина Роща, Митино, Головинский, Басманный, Люблино, Даниловский, Внуково, Беговой, Таганский.

«Платные парковки в Москве неоднократно доказали свою эффективность как реальный инструмент управления спросом на дефицитный ресурс, такой как пропускная способность городских улиц», — передает «Вечерняя Москва».

Горожане, живущие в зоне платной парковки, смогут оформить резидентное разрешение, по которому автостоянка станет бесплатной вечером и ночью. За три тысячи рублей в год предоставляются круглосуточные резидентные разрешения, добавляет «РИАМО».

На некоторых столичных улицах при этом изменятся тарифы на парковку, в основном в центре города.

Ранее москвичам предложили поделиться своими идеями в рамках краудсорсинг-проекта «Московские центральные диаметры». Запуск интерактивной площадки намечен на 21 января. В течение десяти дней жители столицы смогут озвучить свои мысли по улучшению нового вида транспорта.