Гидрометцентр предупредил о потенциально опасной погоде в Москве

Москва, 18 января. Сегодня в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом жителей столицы предупредил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, погода в Москве потенциально опасна, неблагоприятные метеоусловия сохранятся ориентировочно до конца суток, сообщает телеканал RT.

По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанда, температура на этих выходных будет примерно на 8 градусов выше обычных значений, однако по сравнению с будними днями понизится на несколько градусов. В ночь на субботу ожидаются заморозки, а в ночь на Крещение температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов.