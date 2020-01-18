Профессор МГУ Ольга Попова скончалась в Москве

Москва, 18 января. Профессор исторического факультета МГУ им. Ломоносова, искусствовед Ольга Попова скончалась в Москве на 82-м году жизни.

О смерти Поповой, заслуженного преподавателя Московского государственного университета, проработавшего в вузе более 50 лет, сообщается на сайте исторического факультета МГУ.

«Преподавательская работа была главным делом ее жизни, к которому она относилась с величайшей ответственностью и горячей любовью, передававшейся многочисленным ученикам. Ими были почти все специалисты по византийскому, древнерусскому и средневековому искусству, работающие сейчас в музеях, университетах, научно-исследовательских институтах Москвы и других городов и стран», — говорится в сообщении.

Научная деятельность Поповой широко известна во многих странах мира. Профессор принимала участие во всех крупных международных конференциях по византийскому искусству, являлась членом Христианского археологического общества (Греция).

Похороны Ольги Поповой пройдут 19 января на Химкинском кладбище Москвы.