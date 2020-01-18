Москвичка родила мальчика в патрульной машине ГИБДД

Москва, 18 января. Сотрудники столичной полиции приняли роды у женщины в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел во второй половине пятницы в районе 26-го километра Киевского шоссе. К сотрудникам ГИБДД из машины выбежал взволнованный мужчина. Он рассказал, что в такси едет его супруга, и она вот-вот родит, не успев доехать до роддома из-за пробки.

Дорожные полицейские сработали оперативно: пересадили женщину с супругом в патрульную машину, чтобы быстрее доехать до роддома. Однако, отметили в ведомстве, роды у женщины начались по пути в больницу. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили принять их немедля, чтобы не допустить вреда здоровью женщины и ребенка, передает РИА Новости.

Благодаря полицейским на свет появился мальчик. Завернутый в форменную куртку он ждал с семьей прибытия медиков. Как только подъехала скорая, женщину с ребенком передали врачам.

В конце прошлого года Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в 2019 году. В России мальчиков чаще всего называли Артемом, Александром, Михаилом и Иваном, передает «Газета.ру». Среди женских имен самыми популярными стали София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.