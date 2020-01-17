В Подмосковье посреди зимы проснулись божьи коровки

Москва, 17 января. Аномально теплая зима, которая наблюдается в ряде регионов России, повлияла на флору и фауну. Так, в Подмосковье жители Балашихи заметили божьих коровок, проснувшихся после спячки.

Насекомых увидел местный житель в своем дворе в частном секторе. Как пояснили экологи изданию «Подмосковье сегодня», это не единичный случай.

«Эти насекомые зимуют во взрослом состоянии, а не в виде личинок. Поэтому, когда на протяжении определенного времени наблюдается устойчивое потепление, просыпаются», – заявил главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин.

Он также отметил, что чаще всего божьи коровки зимуют в человеческом жилье. Если в течение зимы погода вдруг резко изменится и начнутся резкие морозы, насекомые погибнут. Чтобы спасти их, специалисты советуют отнести божьих коровок на чердак или в другое место, не очень теплое, но защищенное.