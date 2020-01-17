Три человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Москве, ФАН публикует видео

Москва, 17 января. Три человека пострадали в массовом ДТП в Москве с участием автобуса. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия.

Три человека получили травмы в результате ДТП, которое случилось на пересечении улиц Большой Очаковской и Пржевальского. По предварительной информации, столкнулись три автомобиля и рейсовый автобус.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства ДТП.

Очевидцы передали ФАН видео с места происшествия. На записи видно, что один из автомобилей — черная Toyota — вылетела на тротуар. Автомобиль получил серьезные повреждения. По центру дороги столкнулись легковой Volkswagen и автобус. Судя по повреждениям иномарки, удар был весьма сильным.