В Москве в пятницу ожидается до плюс четырех градусов

Москва, 17 января. В пятницу в Москве ожидается до плюс четырех градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днем составит плюс 2–4 градуса. Кроме того, ожидается облачная погода, день будет преимущественно без осадков.

Как пишет «Газета.ru», скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, направление ветра западное. При этом атмосферное давление в течение дня составит 755 миллиметров ртутного столба.

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в зоне аномального тепла будут Ленинградская, Вологодская, Псковская области. По данным ТАСС, также аномальное тепло ожидается в регионах Центрального федерального округа, в том числе Москвы, в Поволжье. Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России.

«Так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме… Огромная территория. И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае», — подчеркнул он.

В России установилась аномально теплая погода, поскольку не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Синоптик Варакин объяснил аномально теплую погоду в России. По его словам, обычно «сибирский максимум» образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией.