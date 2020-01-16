Для животных Московского зоопарка собрали 3,2 тысяч елей и сосен

Москва, 16 Января. Московский зоопарк собрал более 3,2 тысяч елей и сосен для обогащения среды обитания животных и дополнения к интерьеру вольеров. Акция по сбору не реализованных хвойных деревьев проходила с 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Отмечается, что принимались деревья только от юридических лиц. Эта мера была продиктована вопросами безопасности животных, передает РИАМО.

Сотрудники зоопарка сообщили, что часть хвойных деревьев можно увидеть в загонах овцебыков, альпака, голубых баранов, азиатских львов и больших панд. Часть деревьев отправлена на хранение в подсобные помещения со специальным температурным режимом.

По словам смотрителей зоопарка, привыкшие к теплу виды животных тоже смогли оценить прелести русских сосен и елей. Представители африканской фауны смогли запастись витаминами, которых им хватит до весны.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге ели и сосны после Нового года собирают на контейнерных площадках до 15 января. В разных районах города работают бригады мобильных дробильных комплексов. Они заготавливают щепу, которая отвозится в Центр помощи диким животным «Велес». По словам специалистов, это будет лучшая подстилка для зверей, которые живут в открытых вольерах.