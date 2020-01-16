Свыше 1,2 тысячи зданий построили в минувшем году в Подмосковье

Москва, 16 января. За 2019 год в московском регионе возвели 1262 сооружения. Это многоквартирные дома, школы, детские сады и спорткомплексы. Об этом сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Отмечается, что в длинный список новостроек вошли 524 жилых дома, 68 учреждений образования, 45 объектов здравоохранения и 22 физкультурно-оздоровительных комплекса. По словам министра, Ленинский округ лидирует по количеству зданий, введенных в эксплуатацию в 2019 году. Второе место занимает Балашиха, а на третьем месте Красногорск, передает телеканал «360».

По ее словам, большое количество сооружений возвели в Солнечногорске, Домодедово, Подольске и Одинцове. Суммарная площадь всех объектов превысила 9 миллионов квадратных метров.

Кроме того, регион с прошлого года работает по схеме эскроу-счетов, которая позволяет хранить средства дольщиков в банке во время строительства.

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