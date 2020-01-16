«Звезда» показала кадры севшего на незавершенную полосу Superjet 100 в Домодедово

Москва, 16 января. Телеканал «Звезда» продемонстрировал кадры с достроенной в Домодедово, но еще не введенной в эксплуатацию полосы, где приземлился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

Сообщается, что борт совершал рейс по маршруту Сабетта — Москва и приземлился на недействующую полосу воздушной гавани.

После приземления все пассажиры благополучно покинули воздушное судно и отправились за багажом.

Ранее сообщалось, что никаких повреждений судна не зафиксировано. Самолет технически исправен, а посадка прошла в штатном режиме, ни о какой экстренной ситуации говорить не приходится, передает РИА Новости.

Устанавливать обстоятельства и разбираться в инциденте будет Росавиация, которой предстоит провести проверку и дать оценку действиям экипажа.

Ранее ФАН сообщал, что непогода стала причиной экстренного приземления вертолета на проезжую часть в Ямало-Ненецком автономном округе.Экспертам предстоит выяснить обстоятельства происшествия и провести проверку о соблюдении законодательства о безопасности полетов.