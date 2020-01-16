Агент Пунтус считает фейком подробности падения модели из окна

Москва, 16 января. Фотомодель Ксения Пунтус, которая находится в больнице после падения из окна, не могла поделиться подробностями случившегося. Публикации в прессе, которые якобы проливают свет на инцидент, являются вымыслом. Об этом сообщила агент модели Лилия Чепегина.

Поводом для сомнений послужил тот факт, что у Пунтус в больнице нет телефона. Чепегина сомневается, что с фотомоделью мог кто-то связаться. Она добавила, что девушку перевели из реанимации в отделение травматологии. Фотомодель стала выглядеть и чувствовать себя гораздо лучше, передает телеканал «360».

«Чувствует себя хорошо, улыбается», — отметила Лилия Чепегина.

Некоторые источники сообщают, что Ксению Пунтус опрашивали представители следственных органов. В публикации говорится, что Ксения сорвалась с подоконника, когда сидела на нем слегка подвыпившей.

Ранее ФАН сообщал, что фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации Боткинской больницы, после того как ее обнаружили под окнами квартиры в центре Москвы. Известно, что до происшествия Пунтус посещала бар вместе со своим 19-летним бойфрендом Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова.