Пункт обмена детскими игрушками заработал в Солнечногорске

Москва, 16 января. Специальный пункт обмена игрушками открылся в доме культуры «Ложки» в Солнечногорске. Жителей призывают обменивать или сдавать надоевшие игрушки в рамках так называемого toy crossing.

Пункт обмена будет работать ежедневно с 09.00 до 21.00. В учреждении культуры организован специальный стеллаж, на котором можно разместить игрушки.

Отмечается, что новая игрушка увлекает ребенка в течение месяца, а после интерес к ней угасает. Надоевшие игрушки находят свое место на пыльных полках, кладовых или отправляются в утиль, передает телеканал «360».

Было принято решение, что вполне исправные, но ненужные игрушки могут обрести новый дом и хозяев в ЦСДК «Ложки».

Правило обмена игрушка предельно просты. Уточняется, что они должны быть чистыми и исправными.