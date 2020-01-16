Более 230 земских врачей будут оказывать помощь жителям Подмосковья

Москва, 16 января. В сельской местности московского региона появятся 212 врачей и 20 фельдшеров. Специалисты начнут свою профессиональную деятельность в рамках программы «Земский доктор». Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В министерстве заявили, что новые квалифицированные кадры будут обеспечивать работу первичного звена здравоохранения для жителей сельской местности. Отмечается, что это приоритетное направление работы профильного ведомства. Там считают, что жители всех территорий должны иметь качественную медицинскую поддержку в непосредственной близости от дома, передает РИАМО.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева рассказала, что для реализации программы и поддержки медиков были выделены 222 миллиона рублей.

Отмечается, что «Земский доктор» далеко не единственная программа поддержки медицинских специалистов. Врачей обеспечивают жильем по программе «Социальная ипотека», а также производят так называемую губернаторскую доплату участковым врачам-педиатрам, терапевтам и врачам общей практики.

Ранее ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин, говоря о решении вопроса привлечения кадров в здравоохранении, предложил существенно изменить порядок приема в высшие учебные заведения на медицинские специальности.

Кроме того, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявления российского лидера по вопросам развития медицины. В частности, сумму, озвученную Путиным на строительство новых больниц и ремонт уже существующих медучреждений.