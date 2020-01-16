Жилой комплекс Loft River на берегу Сходни снесут по решению суда

Москва, 16 января. Жилой комплекс Loft River у берегов реки Сходни на северо-западе Москвы подлежит сносу по решению суда. Два четырехэтажных здания площадью более 6000 квадратных метров, признали самостроем. Решение о сносе принял Тушинский районный суд.

Строительство жилого комплекс велось в 2013-2015 годах. Природоохранная прокуратура Москвы выяснила, что здания были построены без необходимых разрешительных бумаг. Кроме того, постройку не санкционировано возвели на территории складских сооружений парка «Москворецкий». Природоохранное ведомство подало иск к компании, которая владеет правами на участок. Суд признал, что комплекс возведен самовольно и принял решение о его сносе.

Отмечается, что демонтаж здания должны провести за 90 дней. Решение суда, после вступления в силу, позволит покупателям квартир потребовать возврата денег у застройщиков, передает РИАМО.

Эксперты говорят, что возврат денежных средств покупателям будет зависеть от формы заключенного договора купли-продажи. Кроме того, суду предстоит рассмотреть требования владельцев квартир и установить имеются ли средства для возврата у продавца.

Сегодня стоимость апартаментов в Loft River оценивают в 700–900 миллионов рублей, но на момент продажи они стоили чуть дешевле.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал петербуржцам проверять сайты КГА и Комстроя перед покупкой жилья. По его словам, не стоит доверять красивым рекламным обещаниям при покупке недвижимости.