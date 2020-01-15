Воспитатель из Подмосковья внезапно оказалась владельцем склада оружия

Москва, 15 января. Полицейские обнаружили целый арсенал оружия в гараже у педагога из Подмосковья. На складе хранились патроны, гранаты и огнестрельное оружие.

Правоохранители пришли с обыском в гаражный кооператив в рамках расследования уголовного дела. Увиденное в ходе обыска вызвало вопросы к хозяину недвижимости. Законным владельцем помещения оказалась 33-летняя воспитательница детского сада, передает «Комсомольская правда».

По ее словам, она ничего не знала о хранящемся в ее гараже оружии. Она сдает помещение в аренду 53-летнему мужчине, выходцу из Украины. Она не знала, что гражданин собирается превратить гараж в оружейный склад. Предполагалось, что он будет использовать его для хранения автомобиля.

Правоохранители разбираются для чего мужчине нужно было столько оружия и успел ли он его применить. Отмечается, что в гараже хранилось около 400 патронов различного калибра.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили целый склад оружия у генерального директора одной из фирм в Серпухове. Кроме того, у него обнаружили и изъяли более 200 патронов различного калибра, передает РИАМО.