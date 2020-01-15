Застреленный в Подмосковье пенсионер успел рассказать о своем убийце перед гибелью

Москва, 15 января. Пожилой мужчина по телефону назвал имя своего убийцы за несколько мгновений до смерти. 66-летний пенсионер получил пулевое ранение около гаражного кооператива в Подмосковье.

Своей дочери, мужчина успел сообщить данные о своем местоположении и имя предполагаемого убийцы. По словам женщины, отец позвонил ей в 9 вечера. Было слышно, что ему трудно говорить. Несмотря на серьезное ранение пенсионер сказал, что в него выстрелил некий Павел. Он запомнил номера машины, на которой уехал преступник, сообщает «Комсомольская правда».

Благодаря полученной информации полицейские оперативно установили подозреваемого и задержали его.

Пенсионера спасти не удалось. Мужчина скончался на операционном столе, врачи боролись за его жизнь, но ранения были слишком тяжелыми.

Ранее сообщалось, что неизвестный избил 17-летнего юношу на улице в центре столицы, подростка доставили в больницу с тяжелыми травмами головы, передает РИАМО.