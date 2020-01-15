Загруженность дорог в центре Москвы в среду не превысит 7 баллов

Москва, 15 января. Московским водителям не стоит опасаться серьезных пробок вечером, 15 января. В центре города не ожидается серьезных заторов выше семи баллов. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы.

Отмечается, что временные ограничения движения могут возникнуть в центре города днем, примерно с 12 часов. Заторы будут локальными, передает РИАМО.

Владельцев транспортных средств предупредили, что не стоит ездить в центр столицы в это время.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Лысаков рассказал, что ждет российских автомобилистов в 2020 году. По его словам, в нынешнем году порог ненаказуемого превышения скорости в 20 километров в час снижен наполовину точно не будет. Равно как в 2020-м и не отменят технический осмотр автомобилей.