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Небольшой мороз ожидает москвичей в ночь на Крещение

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Небольшой мороз ожидает москвичей в ночь на Крещение

Москва, 14 января. В ночь на Крещение в столичном регионе похолодает до 6 градусов мороза, сообщает портал «Метеовести».

По данным метеорологов, последние 50 лет больше половины крещенских ночей были относительно теплыми. К примеру, в 2007 году воздух на Крещение прогрелся до 3,6 градуса тепла.

Однако в 2006 году синоптики зафиксировали 30-градусный мороз. Отмечается, что из-за аномально теплой зимы в ночь на 19 января будет тепло.

В прошлом году минимальная температура воздуха составит 6,8 градуса мороза, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 14 января столбики термометров в Москве и Подмосковье показали 3 градуса тепла.

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