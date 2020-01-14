Более 13 тысяч москвичей переехали в новые дома по реновации

Москва, 14 января. Более 13 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В общей сложности по программе обновления жилого фонда столицы построили 52 здания, 49 переданы на заселение. Началось переселение 22,3 тысячи москвичей, более 13 тысяч получили ключи, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что масштабная реновация началась летом 2017 года. Строительство нового жилья идет за счет финансирования из городского бюджета. Семьи, которые хотят улучшить свои жилищные условия, могут доплатить за лишние квадратные метры.

Столичные власти гарантировали скидку при доплате. Отмечается, что в новые дома переедут более миллиона человек.

Ранее сообщалось о планах построить два новых дома по реновации — в Донском и Академическом районах города. Власти также учтут мнение москвичей по благоустройству придомовых территорий.