Мосгордума разработает закон о борьбе против сниффинга

Москва, 14 января. Мосгордума планирует разработать законопроект об ограничении распространения сниффинга, сообщили в пресс-службе столичного парламента.

Сниффинг — это вдыхание газа из баллончиков для зажигалок, что опасно для жизни человека. По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, в 2018 году от сниффинга погибли 154 ребенка.

Он добавил, что Москва может стать пилотным регионом для разработки закона, который препятствует распространению данного вида токсикомании.

Столичный парламент также хочет проработать законотворческую инициативу, которая касается питейных заведений в жилых домах, пишет «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что глава правительства России Дмитрий Медведев поручил сотрудникам внутренних дел провести проверку и пресечь незаконный оборот аналогов снюса.