Москвичи получили доступ к электронным медкартам

Москва, 14 января. Жители Москвы получили доступ к электронным медицинским картам на портале mos.ru, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С помощью электронных карт можно отслеживать результаты анализов, направления к врачам и запись на прием. Цифровизация во многом облегчает жизнь пациентам городских поликлиник.

По словам Раковой, функция пока работает в тестовом режиме. Через полтора года будет представлена мобильная версия медкарты.

Как отмечает РИАМО, в медкарте заведены сведения об осмотрах у врача с 2017 года, результаты диагностики — с 2019 года.

Ранее сообщалось, что в российской столице с 16 по 19 января пройдет форум «Здоровая Москва». На площадке ассамблеи представят новое медицинское оборудование и поговорят об улучшении уровня медуслуг.