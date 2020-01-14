Фестиваль природы «Первозданная Россия» пройдет в Москве

Москва, 14 января. Фестиваль природы «Первозданная Россия» пройдет с 17 января по 16 февраля в Гостином дворе в Москве, рассказала руководитель фестиваля Тамара Пантелеева.

Москвичи увидят фотографии дикой природы, их пригласят принять участие в творческих мастер-классах. Седьмой по счету фестиваль будет проходить в Гостином дворе.

Уникальные работы фотохудожников выставляются в Москве и отправляются в другие города страны, сообщила Пантелеева. По ее словам, в прошлом году были организованы 24 выездные выставки.

Экспозиция объединила фотографов из 83 регионов России, в нее включили почти 530 работ, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Музее современного искусства в Москве пройдет выставка, посвященная 20-летию музея. Известные россияне стали кураторами экспозиции.