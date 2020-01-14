Мужа финалистки «Битвы экстрасенсов» ограбили в Москве

Москва, 14 января. Финалистка проекта «Битва экстрасенсов» Диларам Сапарова и ее супруг Алексей Гажиенко лишились 400 тысяч рублей.

Крупную сумму похитили с расчетного счета супружеской пары до новогодних праздников. Преступники взломали личный кабинет мобильного оператора Гажиенко и установили переадресацию сообщений.

Путем нескольких манипуляций они похитили средства. Как сообщил источник KP.Ru, заявление о хищении средств поступило в полицию еще 20 декабря. Правоохранители проводят проверку.

Алексей Гажиенко — бывший участник реалити-шоу «Дом-2». В 2014 году Гажиенко и Сапарова поженились.

Ранее сообщалось, что мужчина из Интернета, притворившись влюбленным, выманил у жительницы Москвы более 4 млн рублей.