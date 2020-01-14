Аграрии из Подмосковья представят свои продукты на ярмарке в Берлине

Москва, 14 января. Более 2,5 тонны сельхозпродукции, сыров и мороженого из Подмосковья отправят на ярмарку «Зеленая неделя» в Берлин, об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

На выставке в Германии, которая пройдет с 17 по 26 января, представят также хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, мысные и колбасные деликатесы. В берлинской ярмарке примут участие 11 предприятий.

По словам главы ведомства Андрея Разина, на подмосковном стенде разместят около 100 наименований качественной продукции. Для гостей «Зеленой недели» проведут дегустацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Среди участников — «Русский пармезан» и «Альдини», Черкизовский завод, «Еремино поле», «Ступинская Нива» и другие компании.

В Московской области хорошо активно развивается сыроварение. В регионе в 2019 году прошло несколько сырных фестивалей.