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Всемирный день The Beatles отметят на ВДНХ

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Всемирный день The Beatles отметят на ВДНХ

Москва, 14 января. Всемирный день The Beatles отметят на ВДНХ 16 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гостей праздника ждет развлекательная программа, викторины, танцевальные мастер-классы. Москвичи окунутся в атмосферу 1960-х годов, в это время легендарная британская группа была на пике популярности.

В Доме культуры с 20.00 до полуночи состоится выступление кавер-группы The BeatLove. Музыканты исполнят лучшие хиты The Beatles, пишет РИАМО.

Ранее музыкант Пол Маккартни издал детскую книгу для «всех дедушек в мире». Он пояснил, что у него восемь внуков, и эта книга им очень понравилась.

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