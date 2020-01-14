Москва, 14 января. Всемирный день The Beatles отметят на ВДНХ 16 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гостей праздника ждет развлекательная программа, викторины, танцевальные мастер-классы. Москвичи окунутся в атмосферу 1960-х годов, в это время легендарная британская группа была на пике популярности.

В Доме культуры с 20.00 до полуночи состоится выступление кавер-группы The BeatLove. Музыканты исполнят лучшие хиты The Beatles, пишет РИАМО.

Ранее музыкант Пол Маккартни издал детскую книгу для «всех дедушек в мире». Он пояснил, что у него восемь внуков, и эта книга им очень понравилась.