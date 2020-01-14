Москвич продает в Интернете детский рисунок за 140 млн рублей

Москва, 14 января. Житель Москвы продает на сайте Avito детский рисунок красноармейца на лошади за 140 млн рублей.

Продавец уверен, что его шедевр стоит дороже.

«Ничего искреннее и пронзительнее в мировой живописи сделано не было. Я вложил в нее всю свою душу и весь свой детский восторг», — написал он в объявлении, его слова цитирует «Ридус».

По словам художника, рисунок был создан в 1984 году, когда ему было шесть лет. Он утверждает, что у детского рисунка «очень сильная позитивная энергетика».

Москвич добавил, что у него еще есть детские рисунки, которые он готовы выставить на продажу. Автор считает, что его творчество позволит накопить достаточно средств для путешествий.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга выставил на продажу на Avito двухрублевую монету и запросил за нее один миллиард. Владелец объяснил, что монета сделана с редким браком.