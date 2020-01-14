Музей современного искусства пригласил известных россиян стать кураторами выставки

Москва, 14 января. Московский музей современного искусства открыл 20 тематических площадок в честь юбилея, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Кураторами выставки стали известные россияне. Например, зал «Мореплавание» помогал оформлять путешественник Федор Конюхов. Он выбрал работы художников Сергея Шаблавина и Вячеслава Колейчука, пишет «Вечерняя Москва».

В зале «Телевидение» отобраны работы журналистом Андреем Малаховым. Он расскажет о телевизионных образах и запросах современной публики, отмечает РИАМО.

Французский бизнесмен Фредерик Маль стал куратором зала «Парфюмерное искусство», а в пространстве «Икусство/музей» архитектор Зураб Церетели поместил три живописные работы.

Напомним, что в столице ежегодно проходит акция «Музейная неделя», в рамках которой посетители могут бесплатно посмотреть новые выставки в городских музеях.

В ноябре 2019 года состоялась бесплатная выставка вдовы Джонна Леннона «Небо всегда ясное». В столице также проводится ставшая очень популярной в России акция «Ночь искусств».