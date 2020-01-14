Собянин сообщил, что 900 тысяч человек посетили ВДНХ в новогодние праздники

Москва, 14 января. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период новогодних праздников на ВДНХ прошло более 300 мероприятий.

Праздничные мероприятия посетили около 900 тысяч человек. По словам столичного градоначальника, главная выставка страны традиционно притягивает горожан и гостей столицы как центр развлечений.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», с 31 декабря по 8 января Москву посетили пять миллионов туристов. Многие из них приехали, чтобы увидеть масштабный фестиваль «Путешествие в Рождество», который вошел в рейтинг лучших зимних фестивалей по версии иностранных СМИ.

Мэр Москвы продлил работу площадок «Путешествия в Рождество» до 31 января.