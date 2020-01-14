Девять промышленных предприятий построят на северо-западе Москвы

Москва, 14 января. Девять промышленных предприятий построят в столице на средства инвесторов, сообщил заммэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов.

Инвесторы могут арендовать землю под строительство различных объектов, но обычно они заинтересованы в промышленных компаниях. Власти города стараются привлечь новых инвесторов в промышленный сектор региона, отмечает РИАМО.

Строительство запланировано на западе и севере столицы, в Зеленограде. Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, самый крупный объект площадью 32 тысячи квадратных метров введут в эксплуатацию в 2027 году, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в течение 2019 года на промышленных преприятиях города побывали более 8 тысяч человек. Они стали участниками акции «ОткройМоспром».