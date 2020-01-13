Бизнесмен из Балашихи попал под уголовную статью из-за торговли респираторами

Балашиха, 13 января. Московскому предпринимателю, генеральному директору ООО «Химзащита» Михаилу Болдыреву прокуратура предъявила постановление о возбуждении уголовного дела за незаконное предпринимательство. По мнению надзорного органа, респираторы Р-2, которыми торговал мужчина, являются военной атрибутикой и для их продажи необходима специальная лицензия.

Иск был предъявлен после того, как Болдырев выиграл тендер на поставку Мособлрезерву партии средств химзащиты. По словам Болдырева, он продавал данные респираторы около 20 лет и ранее подобных проблем не возникало. Кроме того, респираторами являются индивидуальными средствами защиты и закупаются школами, администрациями, коммерческими предприятиями, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь надзорные органы опирались на одно из постановлений правительства, в котором говорится что респиратор Р-2 является военными техническим средством.

Журналисты провели собственное расследование, опросив ряд специалистов и выяснили, что для того, чтобы узнать является ли респиратор военным продуктом или гражданским, необходим комментарий завода-производителя.

«Нам пришлось поднимать документацию за 60 лет. Но там четко прописано, что первые Р-2 были произведены для защиты гражданского населения. Честно, мне даже неизвестны факты, когда этот респиратор напрямую заказывали военные ведомства», – прокомментировал директор по развитию ООО «Зелинский групп», куда входит пермский завод «Сорбент», производящий Р-2.

В настоящее время журналисты ждут комментария от правоохранителей и прокуратуры.