Депутат Хананашвили предположил, что его жену пытались убить из-за ревности

Москва, 13 января. Депутат Академического района Москвы Михаил Хананашвили заявил, что его супругу могли попытаться убить из-за ревности. Он был знаком с подозреваемой в организации покушения.

Напомним, мужчина с ножом напал на супругу Хананашвили недалеко от ее дома вечером 9 января. По словам депутата, это было явное покушение на убийство, поскольку его жене нанесли шесть ножевых ранений. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии — нож задел артерию, печень и оба легких, из-за чего супруга депутата потеряла около четырех литров крови. Кроме того, злоумышленник порезал пострадавшей лицо. Медики подключили женщину к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Сейчас врачи очень аккуратно восстанавливают. <…> Они боятся, что если сейчас снимут ее с искусственной вентиляции легких, могут возникнуть осложнения», — поделился Хананашвили.

По подозрению в организации покушения правоохранители задержали директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову. Хананашвили рассказал телеканалу «360», что его связывали с этой женщиной профессиональные и дружеские отношения. При этом, по словам депутата, Маслова желала большего, чем просто дружба, что и могло стать причиной нападения на жену Хананашвили.

«Она была очень сильно влюблена в меня. Вряд ли это финансовый спор или обида за что-то. Я думаю, тогда покушение было бы уже на меня. Это уже второе нападение на супругу — я так понимаю, первое тоже она организовала», — рассказал муниципальный депутат.

Как пишет «Газета.ру», в первый раз на супругу Хананашвили напали в октябре 2018 года. Тогда депутат решил, что это связано с его работой.

Отметим, что по подозрению в недавнем нападении на жену депутата следователи задержали 21-летнего студента, а также 20-летнюю безработную москвичку. Предполагается, что девушка следила за пострадавшей, передает НСН.