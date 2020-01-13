Россияне смогут насладиться подмосковной клубникой круглый год

Москва, 13 января. Российские потребители смогут в любое время приобрести свежую подмосковную клубнику. Ягоды выращивают в специальных теплицах, используя закрытый грунт.

Многие жители столицы знают не понаслышке о подмосковной клубнике, каждое лето наслаждаясь ее вкусом. Теперь попробовать ее можно и зимой. Фермеры уже сняли первый зимний урожай ягод.

«Если выращивание клубники в теплице организовать правильно, то она будет давать до 30−35 килограммов урожая с одного квадратного метра. А урожай можно собирать почти каждые два-три месяца», — рассказал глава подмосковного Минсельхоза Андрей Разин телеканалу «360».

Чиновник отметил, что производство клубники должно заинтересовать потенциальных инвесторов, в регионе появятся новые рабочие места и качественный продукт.

«Нам не надо перевозить ягоды на длительные расстояния, не надо сохранять на более длительное время, поэтому она более ароматная, мягкая, вкусная», — пояснил министр.

В Подмосковье планируется создать тепличный комплекс по выращиванию клубники и других ягод. По оценкам аграриев, 20 гектаров посадок будут давать более тысячи тонн клубники в год.

Инвесторы готовы вложить в проект 6,1 миллиарда рублей и уже в текущем году запустить производство в Кашире. Еще один комплекс будет открыт в Электростали, благодаря нему будут трудоустроены более 500 человек.