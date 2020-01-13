Пользователи соцсетей упомянули Москву более 800 тысяч раз за новогодние каникулы

Москва, 13 января. Пользователи различных социальных сетей в период новогодних каникул упомянули российскую столицу свыше 800 тысяч раз. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

По имеющимся данным, в общей сложности — с 1 по 8 января, — согласно результатам исследования, в Instagram, «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Twitter Москва была упомянута более 800 тысяч раз.

Отмечается, что более полумиллиона публикаций в Instagram с иллюминацией новогодней Москвы опубликовали жители мегаполиса и иностранцы, передает РИАМО.

Также уточняется, что больше всего геометок было сделано на Тверской улице, которая до 6 января превратилась в пешеходную. Центральная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» в наступившем году была оформлена в космической тематике.

Кроме того, в пресс-службе комитета добавили, что всего москвичи и гости города сделали 460 тысяч геометок в столице в период каникул.

Ранее градоначальник Москвы Сергей Собянин заявил, что, согласно предварительным итогам, количество туристов, посетивших столицу в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек.