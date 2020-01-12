Фотомодель Пунтус находится в реанимации в тяжелом состоянии

Москва, 12 января. Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации Боткинской больницы, после того как ее обнаружили под окнами квартиры в центре Москвы. Об этом рассказал агент модели.

Врачи диагностировали многочисленные переломы, ссадины и черепно-мозговую травму. По имеющейся информации, у посетителей нет доступа к палате пострадавшей, но она пришла в сознание. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Полураздетая девушка лежала в кустах под окнами квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. Фотомодель обнаружил дворник. Отмечается, что Пунтус рыдала, а ее речь была бессвязной, передает РИА Новости.

Установить достоверные обстоятельства случившегося пока невозможно.