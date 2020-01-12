Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дополнительные поезда начнут курсировать на участке Москва — Мытищи

547
0 Оставить комментарий

Дополнительные поезда начнут курсировать на участке Москва — Мытищи

Москва, 12 января. Дополнительные поезда пустят на транспортном участке Москва — Мытищи. Строители завершили  прокладку пятого главного пути. С 13 января между станциями начнет курсировать транспорт. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад будут двигаться 27 дополнительных пригородных составов. Кроме того, изменятся количество и порядок остановок у 26 электричек.

«Нескольким электропоездам из Александрова, Сергиева Посада, Красноармейска, Монина, Фрязева, Пушкино и Мытищ назначена дополнительная остановка на станции Северянин», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что «РЖД» проводят масштабную модернизацию Ярославского направления и строительство четвертого главного пути на участке Мытищи — Пушкино, а также третьего пути на участке Мытищи — Болшево. Работы на последнем участке должны завершиться в третьем квартале 2020 года, передает телеканал «360».

Прокладка дополнительного пятого главного пути стала возможна благодаря тому, что в районе Ярославского вокзала удлинили путепровод на 25 метров.

Напомним, что работы на Ярославском направлении стартовали в 2013 году.

Ранее сообщалось, что студия Артемия Лебедева представила обновленный дизайн электронных билетов на поезда дальнего следования, разработанный по заказу «РЖД». Однако опубликованные изображения вызвали некоторое недоумение, передает «Царьград».

Новости партнеров

Новости партнеров