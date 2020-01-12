Дополнительные поезда начнут курсировать на участке Москва — Мытищи

Москва, 12 января. Дополнительные поезда пустят на транспортном участке Москва — Мытищи. Строители завершили прокладку пятого главного пути. С 13 января между станциями начнет курсировать транспорт. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад будут двигаться 27 дополнительных пригородных составов. Кроме того, изменятся количество и порядок остановок у 26 электричек.

«Нескольким электропоездам из Александрова, Сергиева Посада, Красноармейска, Монина, Фрязева, Пушкино и Мытищ назначена дополнительная остановка на станции Северянин», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что «РЖД» проводят масштабную модернизацию Ярославского направления и строительство четвертого главного пути на участке Мытищи — Пушкино, а также третьего пути на участке Мытищи — Болшево. Работы на последнем участке должны завершиться в третьем квартале 2020 года, передает телеканал «360».

Прокладка дополнительного пятого главного пути стала возможна благодаря тому, что в районе Ярославского вокзала удлинили путепровод на 25 метров.

Напомним, что работы на Ярославском направлении стартовали в 2013 году.

Ранее сообщалось, что студия Артемия Лебедева представила обновленный дизайн электронных билетов на поезда дальнего следования, разработанный по заказу «РЖД». Однако опубликованные изображения вызвали некоторое недоумение, передает «Царьград».