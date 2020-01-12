Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве до вторника

Москва, 12 января. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Он будет действовать вплоть до 13.00 14 января.

Жителей и гостей региона также предупредили о гололедице. Особое внимание на это попросили обратить автомобилистов. В таких погодных условиях двигаться по дорогам нужно очень внимательно, обязательно соблюдать дистанцию.

Несмотря на сильный ветер, 13 января Москва может побить абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Столбики термометров в этот день, как ожидается, покажут 4 градуса со знаком плюс.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал журналистам, что всего за 30 лет температура в России повысилась в среднем на 2,5 градуса, а в зимнее время — это очень большой скачок. По словам эксперта, глобальное потепление особенно заметно именно в умеренных и высоких широтах. При этом Вильфанд отметил, что говорить о превращении «русских зим» в «европейские», пока рано.

Предметно обсуждать эту тенденцию можно будет только на основе многолетних исследований. Пока же, как пишет «Ридус», декабрь минувшего года по праву можно назвать «европейским», побиты были все температурные рекорды.