Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за нынешнюю зиму

Москва, 12 января. Ночь на воскресенье в российской столице стала самой холодной нынешней зимой. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

По данным синоптиков, на базовой метеорологической станции ВДНХ утром 12 января столбик термометра зафиксировал 6 градусов ниже ноля, в Московской области местами — до 12 градусов ниже ноля.

При этом такие температурные показатели ниже вдвое, чем положено по климатической норме января. Кроме того, в метеослужбе уточнили, что для нынешней зимы, когда положительное отклонение от нормы составляет 7,2 градуса выше ноля, это является выдающимся результатом.

Так, в декабре 2019 года температура составляла 5 градусов ниже ноля, а 1 января синоптики зафиксировали температуру — 3 градуса ниже ноля.

Ожидается, что похолодание будет непродолжительным. По предварительным прогнозам, в ближайшую неделю в центральную Россию вернется оттепель.