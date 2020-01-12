Ангар с металлом загорелся в Сергиевом Посаде

Москва, 12 января. Пожар вспыхнул в ангаре с металлом в промзоне городского округа Сергиев Посад Подмосковья, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров. Об этом заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе МЧС России.

«В поселке Скоропусковский горит одноэтажный ангар размером 50 на 20 метров по всей площади», — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

Отмечается, что внутри ангара находятся металлические изделия. Согласно предварительным сведениям, жертв и пострадавших нет.

На место ЧП прибыла мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. В устранении возгорания задействованы 25 сотрудников пожарной службы и семь единиц техники.