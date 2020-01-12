Москвичам пообещали снег и усиление ветра в воскресенье

Москва, 12 января. Воскресная погода для жителей московского региона отметится высокой облачностью, сильным ветром, осадками и пониженным атмосферным давлением. Днем столбики термометров опустятся до минус трех градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Отмечается, что к вечеру в столице возможен небольшой снег. В регионе температура воздуха опустится до минус 5 градусов. К вечеру термометры зафиксируют потепление до нуля градусов. Кроме того, ожидается усиление юго-западного ветра до 10 м/c, передают РИА Новости.

По словам метеоролога, атмосферное давление будет стремительно падать до 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее врачи-иммунологи рассказали, что аномально теплая погода, ожидаемая синоптиками в январе, станет причиной бурного распространения вирусов, передает «Царьград».

Кроме того, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд уточняет, что за 30 лет температура в России повысилась на 2 — 2,5 градуса именно зимой — и это невероятно много. По его словам, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения «русских зим» в «европейские», сообщает «Ридус».