СК РФ разбирается в причинах гибели двух детей, провалившихся под лед в Подмосковье

Москва, 12 января. Следственные органы разбираются в обстоятельствах гибели двух детей 5 и 8 лет, которые провалились под лед в Подмосковье. Инцидент произошел на искусственном пруду в селе Сынково. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Установлено, что дети вместе с родителями были в гостях у родственников в частном домовладении. На территории дома находился искусственный пруд, дети провалилась под наледь, передает РИАМО.

Правоохранители работают на месте происшествия. Криминалистам и следователям предстоит установить истину и разобраться в причинах трагедии.

Ранее сообщалось, что спасатели прекратили поиски жителя Уфы и двух его сыновей, которых он увез из дома после ссоры с женой. Перед исчезновением мужчина сказал супруге, что идет с детьми на прогулку. Через два дня возле санатория «Лесные зори» был найден пустым его автомобиль. Полицейские и волонтеры обнаружили прибившийся к берегу надувной матрас, принадлежащий семье, передает «Ридус».