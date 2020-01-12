Двое детей провалились под лед и утонули в Подмосковье

Москва, 12 января. Два ребенка утонули, провалившись под лед на пруду в селе Сынково Подольского района Московской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На территории частного домовладения в селе Сынково, ул. Городская, 72, двое детей, пяти и восьми лет, провалились под лед на пруду и погибли», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В МЧС отметили, что на пруду, скорее всего, был тонкий лед.

Проверки после инцидента начали прокуратура и СК. На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в озере возле села Жерелево Калужской области во время зимней рыбалки утонули три человека.