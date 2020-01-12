Южный вестибюль станции «Царицыно» будет работать в другом графике из-за ремонта

Москва, 12 января. График работы южного вестибюля станции «Царицыно» изменят в связи с ремонтными работами. До 15 февраля специалисты будут ремонтировать эскалатор. Об этом говорится на официальном сайте московского метро.

Отмечается, что в утреннее время суток с 07.30 до 09.30, подъемник будет доступен для спуска, а сам южный вестибюль будет работать на вход. Для выхода со станции будут использованы проходы 4-6 северного вестибюля.

«С понедельника по четверг с 18.15 до 19.00 эскалатор южного вестибюля будет работать на подъем, а сам южный вестибюль - только на выход», — говорится в сообщении.

Для входа на станцию будет использоваться северный вестибюль. При необходимости пассажиры могут обратиться за помощью к инспекторам Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые будут дежурить на станции, передает РИАМО.

Коррективы в график работы вестибюля внесли для того, чтобы провести капитальный ремонт подъемника №2. Специалистам предстоит заменить ступени, тяговые цепи и блоки поручней.

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