Москве предрекли самую холодную ночь с начала 2020 года

Москва, 11 января. Ночь с 11 на 12 января в Москве станет одной из самых холодных с начала 2020 года. Об этом сообщили «Метеовести».

Метеорологи предупредили, что к вечеру столбики термометров в столице опустятся к нулевой отметке. С наступлением глубокой ночи во всем московском регионе будет зафиксирована минусовая температура воздуха. Воскресным утром градусники покажут до минус 6 градусов, а в области 9 градусов ниже нуля, передает телеканал «360».

Отмечается, что подобные метеоусловия будут способствовать появлению гололедицы на дорогах.

Ранее ФАН сообщал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы и ветра до 14 января. Предупреждение действует с 13.00 12 января до 13.00 14 января. В воскресенье в Москве будет облачная погода с прояснениями.