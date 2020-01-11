Администрация «Шереметьево» показала фото новых курилок

Москва, 10 января. Первая курилка откроется в аэропорту «Шереметьево» в середине января, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В начале года в аэропорту откроется 14 мест для курения. Пресс-служба предоставила фото помещения, которое находится в терминале С.

Там размещена мягкая мебель, тумбочки для зарядки мобильных устройств, установлена система вентиляции и очистки воздуха, пишет ТАСС.

Напомним, что в конце декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании специальных изолированных помещений для курильщиков. Запрет на курение на территории аэропортов действовал в течение шести лет.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту «Пулково» появится четыре кабины для курения. Эти зоны будут бесплатными для пассажиров.