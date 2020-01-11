Неизвестный напал на жену депутата в Москве

Москва, 11 января. Полиция задержала в Москве возможных подозреваемых в нападении на жену муниципального депутата Михаила Хананашвили, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел вечером 9 января. По словам супруга пострадавшей, женщина возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный с ножом.

Москвичка успела позвонить мужу, который вызвал скорую. Женщину госпитализировали с колото-резаным ранением, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции, пишет РИА Новости.

Сейчас супруга Хананашвили пришла в сознание. Правоохранители выясняют обстоятельства нападения. Как уточняет телеканал «360», возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось о неизвестном, который напал на пассажира автобуса и нанес ему множественные ранения ножом.