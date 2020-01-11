Жилье в Москве подорожало после запуска МЦД

Москва, 11 января. Стоимость жилплощади в домах рядом со станциями МЦД увеличилась до 20 процентов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Запуск Московских центральных диаметров улучшил транспортную доступность десятков районов столицы и Подмосковья. По данным «Яндекс. Недвижимость», в Москворечье-Сабурово жилье подорожало на 15,1%, в Северном районе — на 14,7%, далее идет Дмитровский район с подорожанием до 14%, пишет ТАСС.

Работа МЦД повлияла на цены на недвижимость в восьми районах. Напомним, что поезда МЦД были запущены лично президентом России Владимиром Путиным 21 ноября.

Стоимость билета на МЦД — 38 рублей по Москве и 45 рублей в пригороде. В общей сложности с момента платного запуска поездов МЦД пассажиры совершили более шести миллионов поездок.